Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заявление Дурова о передаче данных ударило по кибермошенникам
Искусственный интеллект на пороге революции: эксперты обсуждают будущее технологий
Секреты спортивного ориентирования: как этот вид спорта сделает вас сильнее и умнее
На Западе заявили, что Китай дистанцируется от КНДР, опасаясь российского влияния
Иномарка с пробегом или новое авто: что предпочитают россияне
Российские авиакомпании могут начать летать еще в два аэропорта Египта
Меньше зависимости: Китай сокращает закупки сельхозпродукции в США
Два яйца в день — ключ к здоровью мышц, глаз и кожи
Рай на Земле: одни из самых красивых пляжей, которые вас очаруют

Ксения Собчак купила пятикомнатную квартиру на Спиридоновке за 85 миллионов рублей

1:07
Шоу-бизнес

Ксения Собчак купила квартиру в центре Москвы за 85 миллионов рублей. Но чтобы въехать в новое жильё, пришлось через суд выселять бывшего владельца.

Ксения Собчак купила пятикомнатную квартиру на Спиридоновке за 85 миллионов рублей
Фото: Канал t.me/etzvezdets by Скриншот канала t.me/etzvezdets, PDM

Светская львица неплохо сэкономила. Она купила пятикомнатные апартаменты на Садовом кольце с огромной скидкой. Изначально квартира стоила больше 100 миллионов рублей, но благодаря торгам Ксения смогла купить её дешевле.

Пресненский суд рассмотрел дело Ксении Собчак, которая требовала выписать из своей квартиры обанкротившегося гражданина по фамилии Соколов, выставившего свою недвижимость на специальных площадках.

Теперь у журналистки есть старинная пятикомнатная квартира с четырёхметровыми потолками в самом центре Москвы. В ней три санузла, лоджия, гардеробная, четыре спальни, кухня и гостиная с панорамным окном. Элегантное здание с закрытым двором, парковкой и зоной для отдыха украшено барельефами и французскими балкончиками с коваными элементами. 

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Домашние животные
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке Аудио 
Улучшите свою память и внимание тремя эффективными упражнениями
Новости спорта
Улучшите свою память и внимание тремя эффективными упражнениями Аудио 
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми
Домашние животные
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Министр Цой из КНДР покорила Россию внешним видом, риторикой и фамилией Любовь Степушова Новая ракета Хвасон-11. Мощное оружие КНДР, напугавшее Южную Корею, Японию и США Дмитрий Плотников Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
На Западе заявили, что Китай дистанцируется от КНДР, опасаясь российского влияния
Иномарка с пробегом или новое авто: что предпочитают россияне
Ксения Собчак купила пятикомнатную квартиру на Спиридоновке за 85 миллионов рублей
Российские авиакомпании могут начать летать еще в два аэропорта Египта
Меньше зависимости: Китай сокращает закупки сельхозпродукции в США
Два яйца в день — ключ к здоровью мышц, глаз и кожи
Рай на Земле: одни из самых красивых пляжей, которые вас очаруют
Азербайджан может начать поставки газа в Европу через Россию
Министр Цой из КНДР покорила Россию внешним видом, риторикой и фамилией
Когда и чем подкармливать яблони, чтобы сохранить здоровье деревьев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.