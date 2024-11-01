Ксения Собчак купила пятикомнатную квартиру на Спиридоновке за 85 миллионов рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак купила квартиру в центре Москвы за 85 миллионов рублей. Но чтобы въехать в новое жильё, пришлось через суд выселять бывшего владельца.

Фото: Канал t.me/etzvezdets by Скриншот канала t.me/etzvezdets, PDM

Светская львица неплохо сэкономила. Она купила пятикомнатные апартаменты на Садовом кольце с огромной скидкой. Изначально квартира стоила больше 100 миллионов рублей, но благодаря торгам Ксения смогла купить её дешевле.

Пресненский суд рассмотрел дело Ксении Собчак, которая требовала выписать из своей квартиры обанкротившегося гражданина по фамилии Соколов, выставившего свою недвижимость на специальных площадках.

Теперь у журналистки есть старинная пятикомнатная квартира с четырёхметровыми потолками в самом центре Москвы. В ней три санузла, лоджия, гардеробная, четыре спальни, кухня и гостиная с панорамным окном. Элегантное здание с закрытым двором, парковкой и зоной для отдыха украшено барельефами и французскими балкончиками с коваными элементами.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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