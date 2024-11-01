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Ксению Собчак признали самым стильным интервьюером в России

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак получила признание как самый стильный интервьюер в России. На светской премии Topical style awards, которая вручается самым ярким и успешным звёздам, журналистка была удостоена награды в этой номинации.

Ксению Собчак признали самым стильным интервьюером в России
Фото: Канал t.me/etzvezdets by Скриншот канала t.me/etzvezdets, PDM

Ксения предстала на мероприятии в деловом, но при этом роскошном образе. Как она сама призналась журналистам перед тем, как получить статуэтку, на ней были вещи из санкционного списка, в том числе ажурные колготки.

Также на премии были отмечены другие талантливые исполнители: Ольга Серябкина - "Стильная певица"; Юлия Савичева - "Музыкальный прорыв"; Владимир Пресняков - "Певец года"; Наталья Подольская - "Песня года"; Согдиана - "Королева Востока"; Митя Фомин - "Опять 25"; Саша Стоун - "Стильный артист"; Катя Гусева - "Стильный диджей"; Дима Корсо - "Музыкальное открытие".

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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