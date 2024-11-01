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Константин Меладзе впервые обратился к Брежневой после развода: мир так устроен

Шоу-бизнес

Константин Меладзе написал трогательное послание бывшей жене Вере Брежневой.

Константин Меладзе впервые обратился к Брежневой после развода: мир так устроен
Фото: https://vk.com/vb by Вк-аккаунт Веры Брежневой is licensed under public doman

Константин Меладзе впервые обратился к Брежневой после развода.

Композитор презентовал свою новую песню, в строчках которых можно увидеть намёки на расставание с Верой Брежневой.

Если верить словам песни, то именно Меладзе решил порвать отношения с Верой, а она была против такого решения. Такие выводы в Сети сделали поклонники звёздной пары, которые никак не могут смириться с разводом знаменитостей.

"Ты можешь не верить, ты можешь не знать, ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец… Согрей меня, зима так близко. Мир так устроен, что любовь короче, чем жизнь", — гласит текст новой музыкальной композиции Меладзе.

Вера Брежнева оставила под клипом комментарий в виде красного сердца.

Уточнения

Ве́ра Ви́кторовна Галушка (укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область), более известна под псевдонимом Ве́ра Бре́жнева — украинская поп-певица, актриса, телеведущая. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» (2003—2007).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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