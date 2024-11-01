Тима Бёртона застали в магазине карнавальных костюмов

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Тим Бёртон накануне Дня всех святых пришёл в магазин карнавальных костюмов мерить смешные маски.

Фото: Канал t.me/spletni_tg by Скриншот видео канала t.me/spletni_tg, PDM

Похоже, что на этот Хэллоуин он был далматинцем. Удивительно, что режиссёр, прославившийся своими эксцентричными картинами решил обойтись без любимой готики. Навряд ли Моника Белуччи с таким спутником жизни успевает соскучиться.

В свои 66 режиссёр всё ещё остаётся большим ребёнком, с удовольствием примеривающим маски. И при этом мировая знаменитость невероятно приветлив и улыбчив с окружающими.

Уточнения

Ти́моти (Тим) Уо́лтер Бёртон (род. 25 августа 1958, Бербанк, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт.



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