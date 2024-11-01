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Эх, не поднять балерину: танцоры не смогли поднять Наталью Подольскую во время концерта

Шоу-бизнес

Наталья Подольская во время выступления попала в неловкую ситуацию, о которой с юмором рассказала своим подписчикам в соцсетях.

Эх, не поднять балерину: танцоры не смогли поднять Наталью Подольскую во время концерта
Фото: Канал t.me/novostishowbiz by Скриншот видео канала t.me/novostishowbiz, PDM

Танцоры хотели поднять Наталью Подольскую на концерте, но у них не получилось, и они отказались от этой безнадежной затеи.

"Эх, не поднять балерину… А с вами случались нелепые ситуации прилюдно?", — пошутила 42-летняя певица.

Подписчики в том же шуточном тоне предположили, что возможно танцоры мало каши ели или Наташа наоборот перебрала с пельмешками.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв, Белорусская ССР) — белорусская и российская поп-певица. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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