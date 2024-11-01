Юморист Максим Галкин* побывал в украинском музее: интересная экспозиция

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Шоумен Максим Галкин* рассказал о своих впечатлениях от посещения украинского музея.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman

Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** кадры из украинского музея. На фото юморист предстал среди живописных работ.

"Сегодня побывал в Украинском Музее в Нью-Йорка, небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма", — написал супруга Аллы Пугачёвой под снимками.

Он рассказал, что авторами работ в музее являются такие художники, как Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Александра Экстер и другие живописцы.

"В одном из залов транслируется фрагмент старого фильма "Аэлита" с костюмами работы художницы", — объяснил артист.

Ранее Галкин прошёлся по мюзиклам Нью-Йорка в свободное от гастрольных выступлений время.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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Уточнения

Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.



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