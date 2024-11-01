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Живу своей жизнью: муж Анны Седоковой снова прилетел в Москву

Шоу-бизнес

Муж Анны Седоковой 32-летний баскетболист Янис Тимма снова прибыл в Москву. Возможно, он всё ещё надеется помириться с супругой.

Живу своей жизнью: муж Анны Седоковой снова прилетел в Москву
Фото: YouTube канал Блокнот Звезды by Скриншот видео YouTube канала Блокнот Звезды, PDM

Экс-солистка группы "ВИА Гра" недавно подала на развод после четырёх лет брака. По словам Анны, за это время они расставались около двадцати раз. Правда, заявление не было принято судом из-за ошибок в документе.

В СМИ появилась информация о том, что известный спортсмен будет играть за столичный клуб баскетбольной медийной лиги, а сам Тимма на латышском языке попросил подписчиков воздержаться от пересудов о его личной жизни.

"99% моих дорогих подписчиков бесполезны. Оставьте хотя бы мою семью в покое. Мне плевать. Но оставьте хотя бы их в покое. Это мое решение, и я не вижу в нем ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью", — написал он в соцсетях.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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