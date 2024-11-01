Татьяна Буланова рассказала о решившем стать рэпером 17-летнем сыне Никите

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Певица Татьяна Буланова похвасталась тем, что её сын Никита Буланов в тайне от неё выпустил свою песню.

Фото: https://vk.com/bulanova.club by ВК-аккаунт Татьяны Булановой is licensed under public doman

Младший сын Татьяны Булановой от футболиста Владислава Радимова решил пойти по стопам матери и стать артистом. 17-летний юноша взял фамилии матери и стал исполнять рэп.

Молодого человека сравнивают с певцом Ваней Дмитриенко. Буланова заверила, что эта схожесть случайна, просто у парней схожий типаж внешности.

"Никита даже не слушает этого исполнителя", — цитирует слова Булановой "КП".

Певица объяснила, что сын не просил её помощи при выпуске своей песни.

"Он сделал это втайне от меня. Я даже была немного ошеломлена, когда узнала", — объяснила Буланова.

Татьяна отметила, что хотела выпустить с сыном совместную песню, однако наследник решил быть самостоятельным и не пользоваться извесностью родительницы.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), двукратная обладательница премии «Овация» (1992, 1994).



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