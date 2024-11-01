Собчак показала свой страшно красивый образ на Хэллоуин

Ксения Собчак продемонстрировала свой впечатляющий макияж для празднования Хэллоуина.
Журналистка опубликовала в личном Telegram-канале жуткую фотографию, на которой она предстала в образе зомби с трупными пятнами на зеленоватом лице и пугающими линзами.
Собчак со свойственным ей самоироничным уровней подписала свою фотографию.
"Когда закончилась подписка на FaceApp", — написала знаменитость под снимком.
Ранее певец Прохор Шаляпин предстал в образе графа Дракулы и пригрозил всех покусать.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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