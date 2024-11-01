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Собчак показала свой страшно красивый образ на Хэллоуин

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак продемонстрировала свой впечатляющий макияж для празднования Хэллоуина.

Собчак показала свой страшно красивый образ на Хэллоуин
Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

Журналистка опубликовала в личном Telegram-канале жуткую фотографию, на которой она предстала в образе зомби с трупными пятнами на зеленоватом лице и пугающими линзами.

Собчак со свойственным ей самоироничным уровней подписала свою фотографию.

"Когда закончилась подписка на FaceApp", — написала знаменитость под снимком.

Ранее певец Прохор Шаляпин предстал в образе графа Дракулы и пригрозил всех покусать.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. 
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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