Собчак показала свой страшно красивый образ на Хэллоуин

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак продемонстрировала свой впечатляющий макияж для празднования Хэллоуина.

Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

Журналистка опубликовала в личном Telegram-канале жуткую фотографию, на которой она предстала в образе зомби с трупными пятнами на зеленоватом лице и пугающими линзами.

Собчак со свойственным ей самоироничным уровней подписала свою фотографию.

"Когда закончилась подписка на FaceApp", — написала знаменитость под снимком.

Ранее певец Прохор Шаляпин предстал в образе графа Дракулы и пригрозил всех покусать.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



