Прохор Шаляпин высказался о разборках Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал публичный скандал между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, связанный с борьбой за детей.

Фото: https://vk.com/shalyapin_official by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин уверен, что публика равнодушно смотрит на разборке между Прилучным и Муцениеце, которые не могут поделить общих детей.

Певец объяснил, что не видит трагедии в том, что дети живут то с мамой, то с папой, так как они материально обеспечены.

"Какая разница у мамы, у папы? Они не в детском доме, не голодают, не нищие. Накормлены, напоены! Что ещё надо?" — цитирует слова шоумена "Блокнот".

Шаляпин вспомнил о своём непростом детстве. По его словам, им никто не занимался, и ему приходилось всё время просиживать в саду.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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