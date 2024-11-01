Яна Поплавская увидела плагиат песни Красной Шапочки в новом хите Леди Гаги

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Яна Поплавская обратила внимание на схожесть новой песни Леди Гаги и припева в песенке из фильма "Красная Шапочка".

Фото: https://vk.com/yanapoplavskaya by ВК-аккаунт Яны Поплавской is licensed under public doman

Яна Поплавская обратила внимание на новый трек Леди Гаги. Актриса заметила сходство между песней артистки и хитом фильма, в котором она снялась в главной роли.

Актриса, исполнившая роль Красной Шапочки, опубликовала в социальных сетях два отрывка из песни американской дивы Disease. и припев из советского фильма 1977 года Леонида Нечаева.

"Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки! Что скажете?" — написала Поплавская по сравнительными треками.

Ранее Леди Гагу заподозрили в том, что она для песни Bloody Mary вдохновлялась хитом российского исполнителя Шуры "Дон-дон-дон".

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. Получила известность в 10 лет благодаря детской роли Красной Шапочки в фильме «Про Красную Шапочку» 1977 года.



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