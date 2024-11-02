Сати Казанова поддержала тренд на лотосовые роды, а в Госдуме предостерегли от подражания звёздам

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сати Казанова, рожавшая своего первенца по балийской методике, придала особую популярность экзотической процедуре "лотосовых родов", которая зародилась на Бали в 1995 году и постепенно распространилась по всему миру. В последнее время спрос на процедуру в России вырос на 30%.

Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, PDM

Сейчас московские частные клиники предлагают услуги "лотосовых родов" за 200 тысяч рублей. При этом малышей оставляют соединёнными с плацентой на тот период времени, который им "необходим". Это может длиться от нескольких часов до 10 дней.

Приверженцы этой практики не обрезают пуповину малышам, а ждут, пока она сама высохнет и отвалится. Считается, что таким образом у ребёнка снижается агрессивность и появляется связь с космосом. А при классических родах, по их мнению, закладывается неправильный код жизнедеятельности, где дыхание ассоциируется с агрессией.

Заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский предупредил, что такая процедура очень опасна для малыша, может начаться гнойное воспаление, и малыша придётся оперировать. Он напомнил, что даже звери перегрызают пуповину своему потомству.

В Госдуме также призвали россиянок рожать традиционными методами. Из-за тренда на "лотосовые роды" депутаты опасаются всплеска летальных случаев и предлагают меньше обращать внимание на советы звёзд и не подражать каждому их шагу.

Уточнения

Ро́ды у челове́ка — естественный физиологический процесс, завершающий беременность человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.