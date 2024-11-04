Алексея Блиновского удалили из базы розыска МВД

Алексей Блиновский больше не находится в розыске, его карточка исчезла из базы Министерства Внутренних Дел России.
Дело в том, что Блиновский активно сотрудничает со следствием, не скрывается и даёт показания по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева, замешанного в махинациях.
Напомним, мужа "королевы марафонов" объявили в розыск 28 июня. Против него возбудили уголовное дело по части 2 пункта "б" статьи 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере".
Эльман Магеррам оглы Пашаев — российский юрист, экс-адвокат, получивший известность в результате участия в деле актёра Михаила Ефремова.
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