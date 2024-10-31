Актриса Софья Синицына вышла в свет после слухов о романе с Фёдором Бондарчуком

Актриса Софья Синицына появилась на премьере сериала-скандала "Дайте шоу" после слухов о романе с женатым режиссёром Фёдором Бондарчуком.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Софьи Синицыной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артистка отказалась от общения с журналистами и быстро удалилась с красной ковровой дорожки.

В сентябре в СМИ появились слухи, что Фёдор Бондарчук на фоне проблем в семье с актрисой Паулиной Андреевой якобы закрутил роман с 29-летней артисткой Софьей Синицыной. Вместе они сотрудничали на съёмках сериала "Чистые". Воспитывающая дочь от Павла Табакова Синицына лишь высмеяла появившуюся информацию, никто не давал никаких комментариев на этот счёт.

Сериал "Дайте шоу", главные роли в котором исполнили Милош Бикович, Анастасия Красовская, Игорь Верник, рассказывает про закулисье шоу-бизнеса и о том, на какие откровения готовы пойти люди ради рейтингов в телевизионном шоу.

Ранее Татьяна Лазарева* (признана в РФ иноагентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вышла на связь после наводнения в Испании.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.



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