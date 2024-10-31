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Проживающая в Испании Татьяна Лазарева* вышла на связь после наводнения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в РФ иноагентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала в своём личном блоге, что покинула Испанию и улетела на Кипр ещё до начала ливней и наводнения.

Проживающая в Испании Татьяна Лазарева* вышла на связь после наводнения
Фото: Wikipedia by SC National Guard, PDM

Она с радостью отметила, что в очередной раз смогла избежать природных катаклизмов, и выразила сочувствие тем, кого застала стихия.

По данным испанских властей, из-за сильных ливней и наводнений в стране пострадало несколько тысяч человек. Особенно тяжело пришлось жителям Валенсии. В Испании объявлен трёхдневный траур.

У Лазаревой есть дом под Валенсией, и она заверила, что её недвижимость не пострадала. Однако телеведущая не стала делиться подробностями, посчитав, что эта информация сейчас не к месту из-за трагедии, произошедшей в стране.

Ранее бывшая возлюбленная Артёма Чекалина высмеяла блогера за жадность.

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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