Проживающая в Испании Татьяна Лазарева* вышла на связь после наводнения

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в РФ иноагентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала в своём личном блоге, что покинула Испанию и улетела на Кипр ещё до начала ливней и наводнения.

Фото: Wikipedia by SC National Guard, PDM

Она с радостью отметила, что в очередной раз смогла избежать природных катаклизмов, и выразила сочувствие тем, кого застала стихия.

По данным испанских властей, из-за сильных ливней и наводнений в стране пострадало несколько тысяч человек. Особенно тяжело пришлось жителям Валенсии. В Испании объявлен трёхдневный траур.

У Лазаревой есть дом под Валенсией, и она заверила, что её недвижимость не пострадала. Однако телеведущая не стала делиться подробностями, посчитав, что эта информация сейчас не к месту из-за трагедии, произошедшей в стране.

Ранее бывшая возлюбленная Артёма Чекалина высмеяла блогера за жадность.

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.