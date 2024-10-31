Бывшая возлюбленная Артёма Чекалина высмеяла его за жадность

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Надежда Сенатская, бывшая возлюбленная блогера Артёма Чекалина, поделилась в своём личном блоге шутливым видео, в котором, по всей видимости, намекнула на жадность своего бывшего партнёра.

Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public doman

Известно, что Артём Чекалин и Надежда Сенатская были вместе недолго, но успели вызвать бурную реакцию в интернете своим страстным поцелуем на публике. Сейчас блогерша встречается с другим молодым человеком, но не упустила возможность подшутить над своим бывшим.

В своём видео она сравнивает ухаживания двух мужчин. От первого, которым, по её словам, был Артём Ч., она якобы получила только один рубль с подписью "Люблю свою крейзи". А вот её нынешний избранник осыпает её цветами, подарками, отправляет в путешествия и дарит украшения.

Поклонники сразу же предположили, что речь в видео идёт именно об Артёме Чекалине, и выразили своё недовольство его поведением.

Артём Чекалин в августе официально развёлся с супругой, блогершей Валерией Чекалиной, которая родила ему троих детей.

Ранее стало известно, сколько заплатила Елена Блиновская за рекламу "Марафона желаний".

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



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