Бывшая возлюбленная Артёма Чекалина высмеяла его за жадность

Надежда Сенатская, бывшая возлюбленная блогера Артёма Чекалина, поделилась в своём личном блоге шутливым видео, в котором, по всей видимости, намекнула на жадность своего бывшего партнёра.
Известно, что Артём Чекалин и Надежда Сенатская были вместе недолго, но успели вызвать бурную реакцию в интернете своим страстным поцелуем на публике. Сейчас блогерша встречается с другим молодым человеком, но не упустила возможность подшутить над своим бывшим.
В своём видео она сравнивает ухаживания двух мужчин. От первого, которым, по её словам, был Артём Ч., она якобы получила только один рубль с подписью "Люблю свою крейзи". А вот её нынешний избранник осыпает её цветами, подарками, отправляет в путешествия и дарит украшения.
Поклонники сразу же предположили, что речь в видео идёт именно об Артёме Чекалине, и выразили своё недовольство его поведением.
Артём Чекалин в августе официально развёлся с супругой, блогершей Валерией Чекалиной, которая родила ему троих детей.
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Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.
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