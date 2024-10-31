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Стало известно, сколько Блиновская потратила на рекламу марафона по исполнению желаний

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Елена Блиновская, известная как "королева марафонов", платила своим коллегам от 500 тысяч рублей за продвижение "Марафона желаний" в социальных сетях.

Стало известно, сколько Блиновская потратила на рекламу марафона по исполнению желаний
Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, PDM

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, телеведущая Виктория Боня получила от Блиновской полмиллиона рублей, а блогерша Надин Серовски — 800 тысяч рублей. При этом небольшие суммы за размещение рекламы блогерша переводила без оформления договора, а при осуществлении крупных платежей заключала контракт.

По информации издания, Елена Блиновская вдохновилась на создание "Марафона желаний" в 2017 году, когда она сама прошла подобный курс в 2010 году.

Сейчас Елена Блиновская находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет блогершу в неуплате налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

Ранее Ольга Бузова высказала мнение, что Вероника Степанова, оскорбившая Светлану Бондарчук и её особенную дочь, "пробила дно".

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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