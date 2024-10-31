Ольга Бузова в резкой форме отреагировала на конфликт Светланы Бондарчук и Вероники Степановой

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Певица Ольга Бузова отреагировала на слова психолога Вероники Степановой про внешность журналистки Светланы Бондарчук и её якобы стеснение особенной дочери. Исполнительница заявила, что женщина "пробила дно".

Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

В своём Telegram-канале Бузова упомянула, что постоянно сотрудничает с фондами и знает, что матери особенных детей обладают уникальной добротой и желанием делать мир лучше.

"Я надеюсь, что она [Степанова] не прогнила так сильно и в ней всё же есть что-то хорошее. Когда Вероника унижает и придумывает в своей, явно не очень здоровой, голове факты о публичных людях, мы все закрываем на это глаза, но когда она оскорбляет детей, и в том числе особенных — это пробивание дна! Для меня это верх цинизма и жестокости. Это крайне низко и бесчеловечно", — пояснила Ольга Бузова.

Также она обратилась к Светлане Бондарчук и написала в её адрес множество комплиментов. Она подчеркнула её внешнюю и внутреннюю силу и указала на красоту длинных ног.

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Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



Верони́ка Ю́рьевна Степа́нова (род. 14 августа 1978, Ленинград) — российский клинический психолог и ютубер.



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