Ненависть требует заботы: Джонни Депп простил Эмбер Хёрд

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После двух лет судебных разбирательств звезда американского кино Джонни Депп признался в интервью, что ни к кому не испытывает негативных чувств, намекнув на отношение к бывшей жене актрисе Эмбер Хёрд.

Фото: YouTube канал Резиновый Утёнок by Скриншот видео YouTube канала Резиновый Утёнок, PDM

"Всё что мы переживаем, будь то снегопад или прогулка с собакой, — это то, что встречается нам где-то по пути. Поэтому я не испытываю никаких неприязненных чувств ни к кому. У меня нет этого большого запаса ненависти, потому что ненависть требует заботы. Зачем нести этот багаж?" — философски заявил актёр.

Бывшая супруга звезды "Пиратов Карибского моря" обвинила его в насилии, в связи с чем в Голливуде по отношению к Джонни Деппу применили практику так называемой "отмены". На какое-то время актёр остался без новых предложений от киностудий.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.





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