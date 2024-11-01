Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать домашнюю выпечку менее калорийной?
Эффективное использование зеркал: расширяем пространство правильно
Siemens планирует выкупить ключевого поставщика автомобильного программного обеспечения в США
Германии предрекли массовое сокращение работников автопрома
Тренер СКА Ротенберг уверен, что Овечкин побьёт все рекорды, включая число голов Гретцки
Модные оттенки осени: какие тени выбрать для стильного макияжа?
Чудо-паста из детства: рецепт и польза пасты Амосова
Найден способ продлить жизнь онкобольным курильщикам на два года
Четверть кода Google теперь создается искусственным интеллектом

Ненависть требует заботы: Джонни Депп простил Эмбер Хёрд

0:51
Шоу-бизнес

После двух лет судебных разбирательств звезда американского кино Джонни Депп признался в интервью, что ни к кому не испытывает негативных чувств, намекнув на отношение к бывшей жене актрисе Эмбер Хёрд.

Ненависть требует заботы: Джонни Депп простил Эмбер Хёрд
Фото: YouTube канал Резиновый Утёнок by Скриншот видео YouTube канала Резиновый Утёнок, PDM

"Всё что мы переживаем, будь то снегопад или прогулка с собакой, — это то, что встречается нам где-то по пути. Поэтому я не испытываю никаких неприязненных чувств ни к кому. У меня нет этого большого запаса ненависти, потому что ненависть требует заботы. Зачем нести этот багаж?" — философски заявил актёр.

Бывшая супруга звезды "Пиратов Карибского моря" обвинила его в насилии, в связи с чем в Голливуде по отношению к Джонни Деппу применили практику так называемой "отмены". На какое-то время актёр остался без новых предложений от киностудий.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Домашние животные
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке Аудио 
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Домашние животные
Эксперты назвали три самые умные породы кошек Аудио 
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Эффективное использование зеркал: расширяем пространство правильно
Siemens планирует выкупить ключевого поставщика автомобильного программного обеспечения в США
Германии предрекли массовое сокращение работников автопрома
Тренер СКА Ротенберг уверен, что Овечкин побьёт все рекорды, включая число голов Гретцки
Ненависть требует заботы: Джонни Депп простил Эмбер Хёрд
Модные оттенки осени: какие тени выбрать для стильного макияжа?
Чудо-паста из детства: рецепт и польза пасты Амосова
Найден способ продлить жизнь онкобольным курильщикам на два года
Четверть кода Google теперь создается искусственным интеллектом
Банк России опроверг слухи о покупке валютной биржи в Петербурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.