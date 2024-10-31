Алиса Вокс раскрыла, какие проблемы могут возникнуть у Шнурова из-за дуэта с Инстасамкой

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс обеспокоена тем, что сотрудничество Сергея Шнурова с певицей Инстасамкой (настоящее имя Дарья Зотеева) может привести к потере преданных фанатов. Об этом пишет URA. RU.
Исполнительница отметила, что за многие годы существования рок-коллектива сформировалась "плотная олдскульная фанатская база", которая готова была терпеть различные эксперименты. Однако работа с новой солисткой может значительно сократить ряды поклонников.
Вокс также предположила, что история с сотрудничеством с Инстасамкой является лишь способом привлечь внимание общественности. Она напомнила, что Сергей Шнуров всегда был талантливым маркетологом, и указала на активную рекламную кампанию, развернутую вокруг возможного дуэта.
"Я вижу это по косвенным признакам. Например, вчера стало известно, что "Ленинград" снялся в "Квартирнике" у Маргулиса. Так что Шнуров заранее подготовился и использует все возможные средства для достижения цели. Молодец! Но если у них действительно всё сложится с Инстасамкой, то пусть поют до 80 лет", — заключает Вокс.
В заключение она с радостью отметила озвученный для артистов гонорар и пожелала всем коллегам таких же заработков. Напомним, что СМИ писали о сумме в 60 миллионов рублей за совместное выступление Сергея Шнурова и Инстасамки.
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Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель.
Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер, солистка группы «Ленинград»; ранее — инстаблогер.
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