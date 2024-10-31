Продюсер высказался о воссоединении Волковой и Катиной за 15 млн рублей: никто так и не занял нишу

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Бывший концертный директор группы "Тату" Леонид Дзюник поделился своим мнением о воссоединении солисток коллектива для участия в корпоративах. Он отметил, что за многие годы никто не смог занять ту нишу, которую создал для них продюсер Иван Шаповалов. Об этом сообщает URA. RU.

Фото: flickr.ru by Aleksandr Plyushchev, CC BY 2.0

Музыкальный продюсер не видит ничего удивительного в том, что исполнительницы согласились выступать вместе, учитывая предложенный им гонорар.

"Если им предлагают такую сумму, почему бы и нет? Они с радостью объединятся и выступят. Это очень интересный факт: группа "Тату" до сих пор пользуется спросом, даже спустя столько лет. А всё потому, что никто так и не смог занять ту нишу, которую создал продюсер Иван Шаповалов", — пояснил Дзюник.

Он также заверил, что обе участницы коллектива способны исполнять хиты вживую. По его словам, Юлия Волкова, после перенесённых операций и проблем с голосовыми связками, хрипит лишь тогда, когда разговаривает.

Говоря о репертуаре артисток, Дзюник напомнил, что у коллектива много хитов, а не только песня "Я сошла с ума".

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Уточнения

«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.



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