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Дина Саева призналась, что страдала булимией

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Дина Саева поделилась в социальных сетях своей историей о том, как страдала от булимии и не могла контролировать переедание. По её словам, ей пришлось обратиться за помощью к специалистам.

Дина Саева призналась, что страдала булимией
Фото: instagram.com by личный аккаунт Дины Саевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Дина Саева рассказала, что обычно бесконтрольное поглощение пищи происходило за ужином.

"Обычно это случалось вечером. Когда мы с друзьями заказывали что-то после тяжёлого рабочего дня, я могла съесть 2-2,5 тысячи килокалорий жирного и сладкого. И, конечно, в тот период я сильно набрала вес", — поделилась она.

Сейчас девушка смогла наладить правильный режим питания и рацион. Она пьёт много воды, которую ей назначил врач, а углеводы употребляет только в первой половине дня. Кроме того, она придерживается интервального голодания.

Дина Саева рассказала, что её вес составляет 50,9 кг.

Ранее бывшая супруга Владимира Селиванова прокомментировала судебный иск актёра.

Уточнения

Ди́на Са́ева (настоящее имя — Исроилова Мадина Ихромидиновна; род. 31 декабря 1999, Душанбе, Таджикистан) — российский тиктокер, видеоблогер и модель таджикского происхождения, а также обладательница одного из самых популярных аккаунтов русскоязычного сегмента приложения TikTok.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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