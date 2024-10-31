Кэти Перри в день своего рождения подарила гостям шприцы с Оземпиком

На своё 40-летие Кэти Перри решила подшутить над слухами о своём похудении, подарив гостям пустые шприцы с надписью "Оземпик".
На вечеринке в честь дня рождения певицы, где среди прочих присутствовали её муж Орландо Блум и Лорен Санчес - невеста Джеффа Безоса - все гости получили в подарок боксы с игристым вином и шоколадом, а также игрушечные шприцы с надписью "Оземпик".
Дело в том, что 17 июня Кэти выпустила новую песню "Woman's World" и выложила фото в купальнике. Многие заметили, как она похудела и обвинили её в фотошопе, отметив, что раньше она была не такой стройной. Другие решили, что певица похудела из-за "Оземпика" — препарата для диабетиков.
Кэ́ти Пе́рри (род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния) — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
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