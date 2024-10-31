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Кэти Перри в день своего рождения подарила гостям шприцы с Оземпиком

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Шоу-бизнес

На своё 40-летие Кэти Перри решила подшутить над слухами о своём похудении, подарив гостям пустые шприцы с надписью "Оземпик".

Кэти Перри в день своего рождения подарила гостям шприцы с Оземпиком
Фото: flickr.com by Лиам Мендес, CC BY-SA 2.0

На вечеринке в честь дня рождения певицы, где среди прочих присутствовали её муж Орландо Блум и Лорен Санчес - невеста Джеффа Безоса - все гости получили в подарок боксы с игристым вином и шоколадом, а также игрушечные шприцы с надписью "Оземпик".

Дело в том, что 17 июня Кэти выпустила новую песню "Woman's World" и выложила фото в купальнике. Многие заметили, как она похудела и обвинили её в фотошопе, отметив, что раньше она была не такой стройной. Другие решили, что певица похудела из-за "Оземпика" — препарата для диабетиков.

Уточнения

Кэ́ти Пе́рри (род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния) — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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