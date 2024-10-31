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Оксана Самойлова рассказала, почему звёздные отцы забирают детей у бывших жён

0:56
Шоу-бизнес

В последнее время в российском шоу-бизнесе появилась новая тенденция — отбирать детей у бывших жён. Так, вслед за Павлом Прилучным, в суд обратился Владимир Селиванов из "Реальных пацанов". Он объяснил это тем, что его бывшая супруга манипулирует им через дочь, а ребёнок не должен расти в такой обстановке.

Оксана Самойлова рассказала, почему звёздные отцы забирают детей у бывших жён
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Многодетная мама Оксана Самойлова считает, что подавать в суд — это неправильно. Однако у мужчин есть своя мотивация: они просто хотят быть хорошими папами.

"В идеальном мире всё должно решаться полюбовно, но не всегда это получается. Согласитесь, лучше, если бы отец сказал: "Да не, забирай, я буду видеть тебя раз в году", — считает Самойлова.

Оксана не допускает для себя такой сценарий. По её словам, если бы у них с Джиганом возник подобный вопрос, он бы не забирал у неё детей.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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