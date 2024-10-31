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В Госдуме призвали урезать звёздам гонорары, чтобы они не превышали доходы военных

0:58
Шоу-бизнес

Депутат Игорь Антропенко выступил с предложением уменьшить гонорары российских знаменитостей до уровня зарплат участников специальной военной операции (СВО). Речь идёт о выплатах за новогодние выступления.

В Госдуме призвали урезать звёздам гонорары, чтобы они не превышали доходы военных
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы", — заявил политик.

Антропенко считает несправедливым, что артист за час концерта получает больше, чем участник СВО за месяц службы. По мнению депутата, новогодние шоу и государственные праздники должны остаться, но их стоимость должна стать более скромной.

Антропенко отметил, что на встречах с избирателями часто слышит возмущение: почему артисты получают такие большие гонорары, когда в стране идёт СВО?

Парламентарий призвал руководство каналов пересмотреть гонорары звёзд перед съёмками новогодних огоньков.

Уточнения

Гонора́р — денежная плата за труд лицам "свободных профессий": психоаналитикам, писателям, художникам, артистам, музыкантам. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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