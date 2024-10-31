Сериал Жоры Крыжовникова Слово пацана проходит цензуру в Китае

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава "Национальной медиа группы" Светлана Баланова сообщила, что сериалом Жоры Крыжовникова "Слово пацана" заинтересовались в Китае.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY 4.0

"Сейчас продолжаются переговоры о продаже сериала в Поднебесную, важно только пройти их цензуру", — отметила она.

Светлана подчеркнула, что проектом интересуются во многих странах, а с Польшей уже достигнута договорённость о показе.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" рассказывает о противостоянии криминальных группировок в Казани на сломе эпох.

В России "Слово пацана" стал заметным событием в киноиндустрии, собрав у экранов миллионы зрителей. Многие молодые российские актёры, сыгравшие в нём, такие, как Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и Анна Пересильд стали невероятно популярны. А известные артисты Иван Янковский и Никита Кологривый получили значительный толчок в профессиональной карьере.

Уточнения

"Слово пацана Кровь на асфальте" — российский криминальный сериал режиссёра Жоры Крыжовникова.



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