Супруга Владимира Селиванова раскрыла, зачем бывший муж подал на неё в суд

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Экс-супруга актёра Владимира Селиванова, Виктория Маркина, поделилась своими мыслями о судебном иске, который был подан актёром с целью определить местожительство их общей дочери Евы. Она подчеркнула, что мужчина нарушил устную договорённость о выплате денежных средств на ребёнка.

Фото: https://vk.com/vavanmusic by ВК-аккаунт Владимира Селиканова is licensed under public doman

В интервью для Super Маркина пояснила, что слова актёра о том, что дочь звонила и просила купить ей сладости и йогурт, были правдой. Однако, по её словам, Селиванов не дал дочери ни денег, ни обещанного.

Бывшая возлюбленная актёра рассказала, что она осознанно переехала с дочерью на два года в деревню, чтобы привить девочке любовь к природе.

"Все мои близкие знают, что я 24 часа в сутки нахожусь рядом с Евой, без нянек и родителей. Каждый день я вожу её на кружки! Ева посещала частный сад, в который я отвозила её к 8:30 из деревни, преодолевая расстояние в 60 километров в одну сторону. Каждый день я готовлю ей здоровую еду, не используя доставку. Я не даю ребёнку телефон, чтобы он не отвлекал меня от моих занятий, что, знаете, тоже сложно, ибо его надо увлечь чем-то другим", — поделилась Маркина.

Находясь вдали от цивилизации, женщина запустила агростартап по выращиванию клубники.

Сам Владимир Селиванов заявил, что решил обратиться в суд, так как его бывшая жена, по его мнению, использует манипуляции, которые могут негативно сказаться на психике ребёнка.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что Татьяна Ким испытывает страх перед серьёзным разговором.

Уточнения

Владимир Юрьевич Селиванов (род. 22 июля 1985, Лысьва, Пермский край, СССР) (VAVAN) — российский актёр, музыкант, участник КВН. Наиболее известен по роли Вована в комедийном сериале «Реальные пацаны», выходившем на телеканале «ТНТ».



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