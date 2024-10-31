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Ксения Собчак обвинила Татьяну Ким в раздаче пустых интервью: боится серьёзного разговора

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась своим мнением о Татьяне Ким, основательнице маркетплейса Wildberries. Она отметила, что Ким не склонна к серьёзным разговорам, предпочитая избегать острых тем и ограничиваясь лишь поверхностными обсуждениями.

Ксения Собчак обвинила Татьяну Ким в раздаче пустых интервью: боится серьёзного разговора
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В своём Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак подчеркнула, что не имеет никаких личных отношений с Ким. Однако она подчеркнула, что бизнесвумен не настроена на серьёзный диалог.

"Она боится серьёзного разговора, причём не только со мной, но и с кем-либо другим. Она даёт пустые интервью, избегая острых вопросов и сути дела", — считает журналистка.

Собчак предположила, что операционными вопросами в бизнесе занимается Владислав Бакальчук. Однако, по её мнению, пиар Татьяны Ким выглядит более убедительно.

Ранее стало известно, что звезда сериала "Сплетница" впервые станет отцом.

Уточнения

Татьяна Владимировна Ким (в замужестве Бакальчук; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.
 

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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