Ксения Собчак обвинила Татьяну Ким в раздаче пустых интервью: боится серьёзного разговора

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась своим мнением о Татьяне Ким, основательнице маркетплейса Wildberries. Она отметила, что Ким не склонна к серьёзным разговорам, предпочитая избегать острых тем и ограничиваясь лишь поверхностными обсуждениями.
В своём Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак подчеркнула, что не имеет никаких личных отношений с Ким. Однако она подчеркнула, что бизнесвумен не настроена на серьёзный диалог.
"Она боится серьёзного разговора, причём не только со мной, но и с кем-либо другим. Она даёт пустые интервью, избегая острых вопросов и сути дела", — считает журналистка.
Собчак предположила, что операционными вопросами в бизнесе занимается Владислав Бакальчук. Однако, по её мнению, пиар Татьяны Ким выглядит более убедительно.
Ранее стало известно, что звезда сериала "Сплетница" впервые станет отцом.
Татьяна Владимировна Ким (в замужестве Бакальчук; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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