Дочь Владимира Машкова обратилась к подписчикам: 7 часов на машине и я Петербурге

Наследница актёра Владимира Машкова Мария Машкова прибыла в Хельсинки и залезла на колесо обозрения, чтобы увидеть Санкт-Петербург.
Проживающая в США Мария Машкова приехала в один из крупных городов Финляндии Хельсинки.
"Со мной это случилось. Я в первый раз за три года испытала чувство, которое называется ностальгия. Это произошло в Хельсинки. Видимо, осознание, что буквально чуть-чуть вплавь или 7 часов на машине и я в своём любимом Петербурге с делали своё грязное дело", — сказала актриса.
Звезда сериала "Не родись красивой" вспомнила, что в Питере она вышла замуж. Она решила прокатиться на колесе обозрения, чтобы полюбоваться красотами.
"Я вас почти вижу, чуть-чуть совсем", — сказала Мария с высоты.
Ранее Мария Машкова призналась, что боится, что ей придётся мыть туалеты в США из-за невостребованности.
Влади́мир Машко́в: Машков, Владимир Львович (род. 1963) — российский актёр театра и кино, сценарист, продюсер, режиссёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.