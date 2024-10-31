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Дочь Владимира Машкова обратилась к подписчикам: 7 часов на машине и я Петербурге

1:00
Шоу-бизнес

Наследница актёра Владимира Машкова Мария Машкова прибыла в Хельсинки и залезла на колесо обозрения, чтобы увидеть Санкт-Петербург.

Дочь Владимира Машкова обратилась к подписчикам: 7 часов на машине и я Петербурге
Фото: https://www.instagram.com/masha_mashkova_official by Инстаграм Марии Машковой is licensed under public doman

Проживающая в США Мария Машкова приехала в один из крупных городов Финляндии Хельсинки.

"Со мной это случилось. Я в первый раз за три года испытала чувство, которое называется ностальгия. Это произошло в Хельсинки. Видимо, осознание, что буквально чуть-чуть вплавь или 7 часов на машине и я в своём любимом Петербурге с делали своё грязное дело", — сказала актриса.

Звезда сериала "Не родись красивой" вспомнила, что в Питере она вышла замуж. Она решила прокатиться на колесе обозрения, чтобы полюбоваться красотами.

"Я вас почти вижу, чуть-чуть совсем", — сказала Мария с высоты.

Ранее Мария Машкова призналась, что боится, что ей придётся мыть туалеты в США из-за невостребованности.

Уточнения

Влади́мир Машко́в: Машков, Владимир Львович (род. 1963) — российский актёр театра и кино, сценарист, продюсер, режиссёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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