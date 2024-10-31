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Юлия Барановская вышла в свет с младшим сыном Арсением от Андрея Аршавина

1:01
Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская привела младшего сына от Андрея Аршавина на фильм про легендарного футболиста.

Юлия Барановская вышла в свет с младшим сыном Арсением от Андрея Аршавина
Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv by Инстаграм Юлии Барановской is licensed under public doman

Юлия Барановская вышла в свет с младшим сыном Арсением. С мальчиком они посмотрели премьеру фильма "Федя. Народный футболист", повествующую о жизни легендарного игрока футбольного клуба "Спартак" Фёдора Черенкова.

"Очень крутое кино! Я и плакала, и смеялась, и злилась, и соглашалась. Арсений смотрел на экран широко распахнутыми глазами", — написала под фото Юлия.

У телеведущей Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина: 19-летний Артём, 16-летняя Яна и 12-летний Арсений.

Ранее Наталья Подольская поздравила сына Ивана от Владимира Преснякова.

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Уточнения

Фёдор Фёдорович Черенко́в (25 июля 1959, Москва — 4 октября 2014, Москва) — советский и российский футболист, полузащитник. Большую часть карьеры провёл в составе московского «Спартака», являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам. Сыграл 34 матча за сборную СССР.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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