Алёна Водонаева раскритиковала скандальные разводы звёзд: страдают их дети

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева высказала своё отношение к звёздным парам, которые после развода выставляют "грязное бельё" на всеобщее обозрение.

Фото: https://vk.com/a.vodonaeva by ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman

Подписчики написали Водонаевой, что красивых звёздных пар в российском шоу-бизнесе мало, зато часто расставание селебрити проходят публично и крайне неприглядно.

Водонаева согласилась с тем, что очень немногие знаменитости умеют расставаться цивилизованно.

"Тупые люди с низким уровнем культуры разводятся громко, грязно и позорно. Когда от этого страдают их дети и вся страна в курсе их несвежего белья", — написала звезда телестройки в социальных сетях.

Водонаева отметила, что не может вспомнить больше пяти пар селебрити, которым удалось развестись без публичных скандалов.

"По пальцам одной руки, кто интеллигентно развёлся и с уважением и достоинством общается с отцами/матерями своих детей", — выразила своё мнение Алёна.

Ранее 11-летний сын Павла Прилучного заявил, что любит отца после того, как суд оставил его с матерью Агатой Муцениеце.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



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