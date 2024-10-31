У Татьяны Тарасовой обострилась прогрессирующая язва желудка

Здоровье тренера Татьяны Тарасовой резко пошатнулось по причине прогрессирующей хронической язвы желудка, из-за которой она дважды за последний месяц вызывала скорую помощь.
Тарасова пожаловалась на плохое самочувствие, затруднённое дыхание и нехватку воздуха. Врачи смогли стабилизировать её состояние и порекомендовали придерживаться строгой диеты. Однако от госпитализации женщина отказалась.
Бывший муж Тарасовой, пианист Владимир Крайнев, также страдал от хронической язвы желудка. Татьяна Анатольевна даже ездила с ним на гастроли, чтобы готовить диетические блюда. В 2011 году музыкант скончался из-за аневризмы лёгочной артерии.
Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.
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