Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названа причина расставания Ченнинга Татума и Зои Кравиц после трёх лет отношений
Ускоряем рост волос: вам поможет маска с семенами пажитника
Глава ЦБ объяснила переход к жесткой денежно-кредитной политике
Раскрыто, почему Анджелина Джоли на протяжении 8 лет после развода не заводила романов
Врач рассказала, когда нужна операция при камнях в почках
Российские Ученые Представили Инновационную Нейросеть для Точного Распознавания Объектов
Как выбрать качественные сардельки: советы экспертов
Вредители, болезни и уход плодовых деревьев: секреты здорового сада
Дмитрий Нагиев раскрыл, почему его сын мало снимается в кино

У Татьяны Тарасовой обострилась прогрессирующая язва желудка

Шоу-бизнес

Здоровье тренера Татьяны Тарасовой резко пошатнулось по причине прогрессирующей хронической язвы желудка, из-за которой она дважды за последний месяц вызывала скорую помощь.

У Татьяны Тарасовой обострилась прогрессирующая язва желудка
Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, PDM

Тарасова пожаловалась на плохое самочувствие, затруднённое дыхание и нехватку воздуха. Врачи смогли стабилизировать её состояние и порекомендовали придерживаться строгой диеты. Однако от госпитализации женщина отказалась.

Бывший муж Тарасовой, пианист Владимир Крайнев, также страдал от хронической язвы желудка. Татьяна Анатольевна даже ездила с ним на гастроли, чтобы готовить диетические блюда. В 2011 году музыкант скончался из-за аневризмы лёгочной артерии.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Еда и рецепты
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Еда и рецепты
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила Аудио 
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку"
Экономика и бизнес
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку" Аудио 
Популярное
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза

Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.

Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Последние материалы
Осенние суперфуды: как поддержать иммунитет натуральными продуктами
Четырёхдневную рабочую неделю планирует ввести одна из префектур Японии на острове Хонсю
Эксперты перечислили нюансы и риски альтернативных способов покупки жилья
Прохор Шаляпин показал свой образ на Хэллоуин: кусните меня, пожалуйста
Диана Пожарская снялась в объятиях Ивана Янковского в его день рождения
Почему не все буквы используются в госномерах автомобилей в России
Татьяна Буланова назвала третьего мужа лучшим
В Сочи зацвела сумасшедшая роза, меняющая цвет в течение дня
Врачи объясняют, почему текила безопаснее других напитков
Спрос на отдых в Москве увеличился на 46 процентов перед Днем народного единства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.