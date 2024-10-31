Названа причина расставания Ченнинга Татума и Зои Кравиц после трёх лет отношений

Голливудские актёры Ченнинг Татум и Зои Кравиц объявили о расторжении помолвки и расстались спустя три года отношений. Как сообщает источник, причина расставания — их "разные взгляды на жизнь".

Фото: commons.wikimedia by Channing Tatum Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

По информации People, актёры приняли решение о разрыве на минувших выходных. Однако они не спешат давать официальные комментарии о своих отношениях.

Несколько месяцев назад ходили слухи о проблемах у пары накануне свадьбы. Говорили, что актёр полностью погружён в работу и не помогает возлюбленной готовиться к торжеству.

Ещё одной причиной расставания называют их совместную работу, которая стала камнем преткновения. Отношения актёров якобы не выдержали испытания совместными съёмками. Ченнинг исполнил главную роль в фильме "Моргни дважды", режиссёром которого выступила Зои.

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Уточнения

Че́ннинг Мэ́ттью Те́йтум (англ. Channing Matthew Tatum, МФА (амер.) [ˈteɪtəm]; распространена транслитерация Та́тум, не соответствующая фактическому английскому произношению; род. 26 апреля 1980, Калмен, Алабама, США) — американский актёр, продюсер и модель.



Зо́и Изабелла Кра́виц (англ. Zoë Isabella Kravitz, род. 1 декабря 1988, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, певица и модель.





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