Названа причина расставания Ченнинга Татума и Зои Кравиц после трёх лет отношений

Голливудские актёры Ченнинг Татум и Зои Кравиц объявили о расторжении помолвки и расстались спустя три года отношений. Как сообщает источник, причина расставания — их "разные взгляды на жизнь".
По информации People, актёры приняли решение о разрыве на минувших выходных. Однако они не спешат давать официальные комментарии о своих отношениях.
Несколько месяцев назад ходили слухи о проблемах у пары накануне свадьбы. Говорили, что актёр полностью погружён в работу и не помогает возлюбленной готовиться к торжеству.
Ещё одной причиной расставания называют их совместную работу, которая стала камнем преткновения. Отношения актёров якобы не выдержали испытания совместными съёмками. Ченнинг исполнил главную роль в фильме "Моргни дважды", режиссёром которого выступила Зои.
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Че́ннинг Мэ́ттью Те́йтум (англ. Channing Matthew Tatum, МФА (амер.) [ˈteɪtəm]; распространена транслитерация Та́тум, не соответствующая фактическому английскому произношению; род. 26 апреля 1980, Калмен, Алабама, США) — американский актёр, продюсер и модель.
Зо́и Изабелла Кра́виц (англ. Zoë Isabella Kravitz, род. 1 декабря 1988, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, певица и модель.
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