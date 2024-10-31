Рэпера Натана застукали с певицей Бьянкой: изменял и жене, и блогеру Лерчек

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Приключения рэпера Натана продолжаются. На этот раз рэпер показал свой любвеобильный характер с певицей Бьянкой.

Фото: https://vk.com/natan_official, https://vk.com/biankanumber1 by ВК-аккаунт рэпера Натана, ВК-аккаунт Бьянки is licensed under public doman

Рэпер Натан снова отличился на шоу "Звёзды в джунглях". В Сети появились кадря на которых музыкант лежит в объятиях королевы русского RnB певицы Бьянки.

Исполнительница хита "Как на нашем на дворе" посвятила своей пятой точкой, закидывая ногу на женатого Натана.

Перед тем, как пустить свои чары в адрес Бьянки рэпер пофлиртовал с Валерией Чекалиной, известной как блогер Лерчек.

Чутьё не изменило Лерчек. Она почувствовала, что рэпер крутит роман на проекте ещё с кто-то. В Романе с Натаном подозревали Алану Мамаеву, Сашу Звереву и даже Алёну Жигалову. Подозренье на Бьянку не падало.

Интернет-пользователи шутят, что сериал под названием "похождение Натана" будет длиться вечно.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



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