Раскрыто, почему Анджелина Джоли на протяжении 8 лет после развода не заводила романов

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом восемь лет избегала новых отношений, опасаясь получить ещё одну травму.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Как сообщает InTouch Weekly со ссылкой на анонимный источник, актриса боялась давать кому-либо шанс, потому что расставание с любимым оставило в её душе глубокий след.

Однако, по словам инсайдера, все эти годы мужчины выстраивались в очередь, чтобы сходить с Анджелиной на свидание.

"До встречи с Брэдом она была очень смелой и быстро впускала любовь в свою жизнь, но сейчас всё изменилось. Она просто не позволяет себе быть уязвимой, и очевидно, что её доверие к мужчинам было разрушено тем, что она пережила с Брэдом", — объясняет источник.

Недавно в сети появились слухи об отношениях Анджелины Джоли с британским рэпером Akala, у которого уже есть возлюбленная.

Ранее Дмитрий Нагиев поделился своим мнением о ролях сына Кирилла.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.



Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.