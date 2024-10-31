Раскрыто, почему Анджелина Джоли на протяжении 8 лет после развода не заводила романов

Голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом восемь лет избегала новых отношений, опасаясь получить ещё одну травму.
Как сообщает InTouch Weekly со ссылкой на анонимный источник, актриса боялась давать кому-либо шанс, потому что расставание с любимым оставило в её душе глубокий след.
Однако, по словам инсайдера, все эти годы мужчины выстраивались в очередь, чтобы сходить с Анджелиной на свидание.
"До встречи с Брэдом она была очень смелой и быстро впускала любовь в свою жизнь, но сейчас всё изменилось. Она просто не позволяет себе быть уязвимой, и очевидно, что её доверие к мужчинам было разрушено тем, что она пережила с Брэдом", — объясняет источник.
Недавно в сети появились слухи об отношениях Анджелины Джоли с британским рэпером Akala, у которого уже есть возлюбленная.
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Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.
Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.
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