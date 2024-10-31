Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Галкин* рассказал, как проводит время без Пугачёвой в Нью-Йорке: вечно молодой
Шипованные или фрикционные шины для зимы: что лучше
Как нарастить мышечную массу быстро и эффективно: секреты тренировок для начинающих
Выяснилось, какая каша помогает запустить процесс сжигания жира
Исследование: подарочные карты стали самым востребованным корпоративным подарком
Анализ рынка аренды жилья в крупных городах России: ставки достигли максимума
У Татьяны Тарасовой обострилась прогрессирующая язва желудка
Как жарка яиц может стать вредной для сердца и сосудов

Раскрыто, почему Анджелина Джоли на протяжении 8 лет после развода не заводила романов

1:01
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом восемь лет избегала новых отношений, опасаясь получить ещё одну травму.

Раскрыто, почему Анджелина Джоли на протяжении 8 лет после развода не заводила романов
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Как сообщает InTouch Weekly со ссылкой на анонимный источник, актриса боялась давать кому-либо шанс, потому что расставание с любимым оставило в её душе глубокий след.

Однако, по словам инсайдера, все эти годы мужчины выстраивались в очередь, чтобы сходить с Анджелиной на свидание.

"До встречи с Брэдом она была очень смелой и быстро впускала любовь в свою жизнь, но сейчас всё изменилось. Она просто не позволяет себе быть уязвимой, и очевидно, что её доверие к мужчинам было разрушено тем, что она пережила с Брэдом", — объясняет источник.

Недавно в сети появились слухи об отношениях Анджелины Джоли с британским рэпером Akala, у которого уже есть возлюбленная.

Ранее Дмитрий Нагиев поделился своим мнением о ролях сына Кирилла.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авто
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки Аудио 
Популярное
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза

Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.

Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Последние материалы
Осенние суперфуды: как поддержать иммунитет натуральными продуктами
Четырёхдневную рабочую неделю планирует ввести одна из префектур Японии на острове Хонсю
Эксперты перечислили нюансы и риски альтернативных способов покупки жилья
Прохор Шаляпин показал свой образ на Хэллоуин: кусните меня, пожалуйста
Диана Пожарская снялась в объятиях Ивана Янковского в его день рождения
Почему не все буквы используются в госномерах автомобилей в России
Татьяна Буланова назвала третьего мужа лучшим
В Сочи зацвела сумасшедшая роза, меняющая цвет в течение дня
Врачи объясняют, почему текила безопаснее других напитков
Спрос на отдых в Москве увеличился на 46 процентов перед Днем народного единства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.