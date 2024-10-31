Галкин* рассказал, как проводит время без Пугачёвой в Нью-Йорке: вечно молодой

Юморист Максим Галкин* весело организовал себе часы досуга во время гастрольного тура по США.
Максим Галкин* продолжает делиться с подписчиками американским контентом. Шоумен не скучает в перерывах между выступлениями в Нью-Йорке.
Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором он запечатлён у входа в мюзикл-холл.
"Второй мюзикл на сегодня — "Кабаре" с Адамом Ламберт в главной роли. Было замечательно!" — написал под снимком артист.
Подписчики принялись осыпать шоумена комплиментами.
"Как же Вы хорошо выглядите";
"Лайзы Минелли не было?"
"Вечно молодой, браво!", — писали фолловеры под постом Галкина*.
Ранее Алла Пугачёва прокомментировала слухи о разводе с Галкиным.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий. Супруг народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачёвой с 23 декабря 2011 года.
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