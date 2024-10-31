Галкин* рассказал, как проводит время без Пугачёвой в Нью-Йорке: вечно молодой

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* весело организовал себе часы досуга во время гастрольного тура по США.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman

Максим Галкин* продолжает делиться с подписчиками американским контентом. Шоумен не скучает в перерывах между выступлениями в Нью-Йорке.

Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором он запечатлён у входа в мюзикл-холл.

"Второй мюзикл на сегодня — "Кабаре" с Адамом Ламберт в главной роли. Было замечательно!" — написал под снимком артист.

Подписчики принялись осыпать шоумена комплиментами.

"Как же Вы хорошо выглядите"; "Лайзы Минелли не было?" "Вечно молодой, браво!", — писали фолловеры под постом Галкина*.

Ранее Алла Пугачёва прокомментировала слухи о разводе с Галкиным.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий. Супруг народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачёвой с 23 декабря 2011 года.



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