Дмитрий Нагиев раскрыл, почему его сын мало снимается в кино

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Актёр Дмитрий Нагиев поделился своими мыслями о том, почему его сын Кирилл Нагиев нечасто появляется в кино и сериалах. Он объяснил, что его наследник стремится соответствовать уровню своего знаменитого родителя.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дмитрия Нагиева в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Нагиев-старший отметил, что Кирилл часто отказывается от ролей в проходных проектах.

"Я говорю: "Сынок, почему ты отказался от сериала? В нём 600 серий. Это же такой хлеб!" Он отвечает: "Я не хочу там сниматься, это плохая роль". Я говорю: "Какая разница? Это же деньги!" А он отвечает: "У тебя папа из Средней Азии, а у меня папа — Дмитрий Нагиев"", — цитирует Нагиева Леди Mail.

Единственный сын Дмитрия Нагиева родился в его браке с радиоведущей Аллой Щелищевой, известной как Алиса Шер. Брак распался после 18 лет совместной жизни.

Известно, что в настоящее время Кирилл Нагиев помогает своему звёздному отцу проводить тренинги для состоятельных людей в Дубае.

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Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ.



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