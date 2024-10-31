Анна Хилькевич рассказала, как усложнилась её жизнь после рождения третьего ребёнка

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич поведала, что её жизнь кардинально поменялась после появления на свет третьего ребёнка.

Фото: https://t.me/s/khilkevich_anna by Телеграм-канал Анны Хилькевич is licensed under public doman

Хилькевич рассказала, что её третьей дочке Оливии сейчас 1 месяц. Она рассказала, что сейчас в её семье активно перестраивается вся жизнь.

Актриса призналась, что у неё долго ничего не получалось, но потихоньку всё встало на свои места.

По словам Анны, то, что её старшая дочка Арианна бросила фигурное катание, существенно упростило им жизнь.

Звезда объяснила, что пытается наладить комфортную жизнь.

"Невозможно угнаться сейчас за всем — и чтобы успевать и с мужем проводить время, и чтобы дети на все кружки ходили, и за собой следить, и заниматься логистикой всей семьи", — написала знаменитость в своём Telegram-канале.

Хилькевич отметила, что ей пришлось отказаться от некоторых "детских дел", чтобы жизнь наладилась.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».

