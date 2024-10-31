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Евгений Петросян впервые выйдет на сцену Comedy Club

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист и народный артист РСФСР Евгений Петросян с нетерпением ждёт своего дебюта на сцене развлекательного шоу Comedy Club. Он выступит вместе с коллегами по программе "Аншлаг".

Евгений Петросян впервые выйдет на сцену Comedy Club
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, CC BY-SA 3.0

Евгений Петросян будет выступать в компании известных юмористов старшего поколения: Юрия Гальцева, Геннадия Ветрова и Александра Морозова. Также на сцену выйдут участники проекта "Уральские пельмени" и актёры из шоу "Однажды в России".

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в своём Telegram-канале призналась, что Евгений Петросян мог бы стать постоянным резидентом Comedy Club, если бы захотел.

"Он мог бы стать патриархом Comedy Club. Евгений Ваганович, милости просим! Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты", — написала она в своём блоге.

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Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

«Comedy Club» (произн. Ка́меди клаб)  — юмористическое телешоу производства Comedy Club Production, выходящее на ТНТ с 23 апреля 2005 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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