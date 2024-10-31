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Юрий Лоза высказался о подорожании услуг колдунов в России в два раза

1:10
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что цены на оккультные услуги в России взлетели.

Юрий Лоза высказался о подорожании услуг колдунов в России в два раза
Фото: commons.wikimedia.org by 1Starfortuna, CC BY-SA 4.0

Юрий Лоза обратил внимание, что в России дорожают не только продукты питания и автомобили.

Он отметил, что цены на услуги колдунов и тарологов в России в последнее время выросли вдвое. Виной всему — огромный спрос на такого вида услуги. Россияне охотно платят за "очистку чакр" и "снятие деструктивных программ".

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснила, что оккультизм к науке не имеет никакого отношения. Он считает колдунов простыми шарлатанами.

"Опросы населения показывают, что четверть россиян верят в предсказателей, колдунов и способность наводить порчу", — написал певец в своём Telegram-канале.

Юрий Лоза призвал сограждан прибегать к другому способу защиты от сглаза и порчи.

"Сходить в Храм, исповедаться, поставить свечки любимым святым и попросить помощи Божьей. До сих пор в России это прекрасно работало!" — поделился своим мнением артист.

Уточнения

Ка́рты таро́ — колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр (итальянский tarocchi, французский tarot и австрийский Königrufen), во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты таро стали использоваться и для предсказания.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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