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Отец Хейли Бибер дал редкий комментарий о семейной жизни дочери с Джастином Бибером после рождения сына

Шоу-бизнес » Зарубежный

В недавнем интервью известный голливудский актёр Стивен Болдуин поделился своими мыслями о семейной жизни дочери, модели Хейли Бибер, и её супруга, музыканта Джастина Бибера, после рождения их первенца — Джека Блюза Бибера.

Отец Хейли Бибер дал редкий комментарий о семейной жизни дочери с Джастином Бибером после рождения сына
Фото: instagram.com by личный аккаунт Джастина Бибера в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Стивен Болдуин отметил, что его дочь прекрасно справляется с ролью матери и жены. Он также назвал Джастина Бибера "самым милым парнем на свете".

"Хейли — очень умный, успешный, целеустремлённый и деловой человек. Она потрясающая жена Джастина Бибера, которого я считаю, возможно, самым милым парнем на свете. Они просто благословенны. Они проводят время дома, обнимая своего маленького Джека Блюза. Он очень милый и симпатичный", — сказал Болдуин.

Хейли Бибер впервые стала мамой в августе 2024 года. Одна из подруг семьи поделилась, что мальчик родился 22 августа.

Ранее Марк Тишман рассказал о своём романе с Юлией Паршутой.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
 

Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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