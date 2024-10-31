Марк Тишман заявил, что почти породнился с Юлией Паршутой

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Марк Тишман с улыбкой сообщил, что почти породнился со своей коллегой Юлией Паршутой, с которой они проводят много времени вместе. Он подчеркнул, что с родственниками не заводят романтических отношений.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Марка Тишмана в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Тишман объяснил, что они с Паршутой близкие друзья, поэтому между ними не может быть романа. Он отказался более подробно комментировать их отношения.

Недавно Марк Тишман и Юлия Паршута в шутку сыграли свадьбу. Артистка рассказала, что они вместе приехали на премьеру фильма в один из московских кинотеатров и увидели автомат с надписью "Виртуальный загс". Им захотелось сделать несколько "свадебных" фотографий для веселья, но поклонники не поняли, что это было не по-настоящему.

Оба артиста в настоящее время свободны. Юлия Паршута летом говорила, что пока не встретила избранника, а последние отношения Марка Тишмана закончились три года назад.

Ранее Хью Грант объяснил, почему решил назвать дочь Опасностью.

Уточнения

Марк Ио́сифович Ти́шман (род. 22 августа 1979, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский певец, композитор и телеведущий.



Ю́лия Васи́льевна Паршута (род. 23 апреля 1988, Сочи, Краснодарский край) — российская актриса кино и телевидения, певица, телеведущая, автор песен, композитор.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.