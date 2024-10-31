Хью Грант впервые объяснил, почему решил дать одной из дочерей имя Опасность

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актёр Хью Грант впервые рассказал о своих младших дочерях в шоу телеведущего Джимми Киммела.

Фото: commons.wikimedia.org by Kurt Kulac, CC BY-SA 3.0

Артист, который женился в 2018 году на Анне Эберштейн, воспитывает вместе с супругой троих детей. Помимо 12-летнего сына Джона Мунго, у пары есть две дочери, чьи имена они предпочитали не раскрывать.

Хью Грант поделился, что восьмилетнюю девочку они назвали Дэнжэр, что в переводе с английского означает "опасность". Он отметил, что они были в панике, когда придумывали ей имя.

"Мы подумали, что когда она подрастёт, будет здорово, если сможет говорить в барах, что её второе имя — "Опасность". Итак, её зовут Лулу Дэнджер Грант", — объяснил он.

Пятилетнюю наследницу они назвали Блу Грант, что означает "синий". Выбрать имя для девочки они позволили своему сыну Джону. Изначально мальчик предложил имя Кевин в честь любимого миньона.

Однако, когда родители попросили его подумать ещё раз, он указал на свой любимый цвет — синий.

Также у Хью Гранта есть 13-летняя дочь Табита Сяо Си и 11-летний сын Феликс Чанг Хун от бывшей партнерши Тинглан Хонг.

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Уточнения

Хью Джон Му́нго Грант (англ. Hugh John Mungo Grant; род. 9 сентября 1960, Хаммерсмит, Лондон, Англия, Великобритания) — английский актёр, ставший популярным после выхода картин «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Бриджит Джонс: Грани разумного» и др.



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