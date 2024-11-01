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Уехавший из России лидер группы Сплин продал загородный дом в Петербурге

Шоу-бизнес

Уехавший из России лидер группы "Сплин" Александр Васильев на прошлой неделе продал загородный дом в Петербурге.

Уехавший из России лидер группы Сплин продал загородный дом в Петербурге
Фото: YouTube канал 1tvnetru by Скриншот видео YouTube канала 1tvnetru, PDM

После начала СВО, на фестивале "Чернозём" в Воронежской области Васильев поддержал звёзд, покинувших Россию, а потом уехал в Испанию, где также гастролировал, но собирал полупустые залы.

Несмотря на проблемы с творчеством и заработками, певец не спешил продавать недвижимость, исправно платя налоги. Но в этом году решил реализовать участок в Курортном районе Питера и таунхаус площадью 395 квадратов, кадастровая стоимость которых оценивается в 39 млн рублей.

Также у 55-летнего музыканта осталось две квартиры в Петербурге: одна стоимостью примерно 7,8 млн рублей, вторая — 21,5 млн рублей.

Не ясно, связано ли это с тем, что незакрытый в России бизнес понёс серьёзные убытки: ушёл в минус — около 43 миллионов рублей за два года.

Уточнения

"Сплин"  — российская рок-группа из Санкт-Петербурга. Бессменный лидер и автор практически всех песен — Александр Васильев.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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