Сергей Лазарев показал свою маму в день её рождения: я всегда рядом

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев трогательно поздравил свою маму с днём рождения.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman

Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку со своей мамой.

"Мамуля, любимая! Валентина Лазарева, с днём рождения! Будь здорова, будь счастлива! Я тебя очень люблю. Спасибо тебе за всё! Я всегда рядом", — подписал фото артист.

Поклонники Лазарева присоединились к поздравлениям. Они похвалили родительницу певца за добрую лучезарную улыбку.

Мама певца Валентина Лазарева часто посещает различные ток-шоу и активно ведёт страничку в социальных сетях. Женщина делится с подписчиками снимками внучки Алины. Отца девочки, родного брата певца, уже нет в живых. Она также публикует фото детей Сергея — Никиты и Ани.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!. Дважды выступал на международном конкурсе песни «Евровидение».



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