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Участница известной телестройки Саша Черно раскрыла причину судорог у маленького сына

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александра Черно, бывшая участница телепроекта "Дом-2", поделилась в своём блоге, что её четырёхлетний сын Стефан столкнулся с судорогами из-за приёма неподходящих лекарств.

Участница известной телестройки Саша Черно раскрыла причину судорог у маленького сына
Фото: instagram.com by личный аккаунт Саши Черно в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По словам женщины, приступ, который привёл к тому, что ребёнок оказался на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), был вызван ноотропами. Она рассказала, что до этого у Стефана уже были фебральные судороги.

Александра уверена, что без этих лекарств приступ не произошёл бы. Она считает, что болезнь, с которой столкнулся мальчик, носит возрастной характер и ему нужно просто перерасти её.

"МРТ пока делать не нужно", — добавила блогерша.

Во время госпитализации рассматривались два возможных диагноза: двусторонняя пневмония и эпилепсия. У Стефана диагностировали недоразвитие речи второго уровня и дизартрию.

Ранее певица Нюша рассказала о своей борьбе с депрессией.

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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