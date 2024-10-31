Участница известной телестройки Саша Черно раскрыла причину судорог у маленького сына

Александра Черно, бывшая участница телепроекта "Дом-2", поделилась в своём блоге, что её четырёхлетний сын Стефан столкнулся с судорогами из-за приёма неподходящих лекарств.
По словам женщины, приступ, который привёл к тому, что ребёнок оказался на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), был вызван ноотропами. Она рассказала, что до этого у Стефана уже были фебральные судороги.
Александра уверена, что без этих лекарств приступ не произошёл бы. Она считает, что болезнь, с которой столкнулся мальчик, носит возрастной характер и ему нужно просто перерасти её.
"МРТ пока делать не нужно", — добавила блогерша.
Во время госпитализации рассматривались два возможных диагноза: двусторонняя пневмония и эпилепсия. У Стефана диагностировали недоразвитие речи второго уровня и дизартрию.
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«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года.
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