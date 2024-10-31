Певица Нюша рассказала о борьбе с депрессией: собирала свой мир обратно

Певица Нюша, настоящее имя которой Анна Шурочкина, в беседе со стилистом Алеко для его YouTube-канала призналась, что в течение года боролась с депрессией.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Нюши в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По словам артистки, ей помогли медитации и психотерапия.

"Переживала депрессию. Все эти факторы очень сильно раскачали мой мир, и на протяжении года я его собирала обратно", — рассказала она.

Певица Нюша развелась с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, от которого родила двоих детей. Официально они расторгли брак в августе 2024 года. Артистка признавалась, что они сумели договориться о совместной опеке над наследниками.

Недавно певица была вынуждена опровергнуть появившиеся слухи о новом романе. Она отметила, что хочет некоторое время побыть одна.

Ранее стало известно, что музыкант Александр Васильев продал особняк в Санкт-Петербурге.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая.



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