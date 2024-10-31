Ольга Бузова поставила на место впавшую в истерику блогера Лерчек

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова раскритиковала блогера Лерчек за недостойное поведение на шоу "Звёзды в джунглях".

Фото: https://t.me/s/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman

Ольга Бузова поставила на место впавшую в истерику Валерию Чекалину, известную как блогер Лерчек. Звезда Интернета пожаловалась на организаторов реалити-шоу за те испытания, которые ей пришлось пройти в программе.

Рыдания у Лерчек вызвал конкурс с тараканами, с вопросами интеллектуальной викторины и Валерии тоже не задалось. Она не сумела дать ответы о первой женщине-космонавте, о том, что такое биссектриса.

Бузова ответила на нападки Чекалиной.

"Она могла остановить испытание в любой момент, но не сделала, а когда испугалась, что зритель не оценит её знаний, обвинила всех вокруг", — объяснила Ольга.

Ведущая шоу "Звёзды в джунглях" рассказала, что после испытания Чекалину осмотрел врач и не увидел на ней ни царапины.

"Таракан (простите, что мне приходится писать так подробно) не добрался до 18+", — заверила Бузова в личном Telegram-канале.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



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