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Сестра Гуфа рассказала, что сейчас происходит с рэпером

0:44
Шоу-бизнес

Сестра Алексея Долматова, известного как рэпер Гуф, объяснила, что привело к уголовному преследованию её знаменитого брата.

Сестра Гуфа рассказала, что сейчас происходит с рэпером
Фото: https://vk.com/guf by ВК-аккаунт рэпера Гуфа is licensed under public doman

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова вышла на связь после новости о том, что музыкант попытался сбежать из рехаба.

Женщина объяснила, что её родственник проходит курс медико-социальной реабилитации в столичной клинике "Свобода". Она отметила, что её брат давно болеет.

"Последнее обострение привело к уголовному делу, и после приговора суда Леша сам лёг в клинику, осознавая то, что он натворил", — сообщила Ольга.

Она заверила, что Алексей в данный момент "не тусуется", так как лечится в Москве.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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