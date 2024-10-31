Уехавший из России Александр Васильев продал особняк в Санкт-Петербурге

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Лидер группы "Сплин" Александр Васильев продал дорогой загородный особняк в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отмечается, что артист продал недвижимость в Курортном районе Санкт-Петербурга. Стоимость таунхауса площадью 395 кв. м на участке площадью 1,2 тыс. кв. м оценили в 39 млн рублей.

Помимо этого, у музыканта в Санкт-Петербурге остались две квартиры: первая площадью 55,7 кв. м (кадастровая стоимость примерно 7,8 млн рублей), вторая — площадью 96,4 кв. м (кадастровая цена примерно 21,5 млн рублей).

Группа "Сплин" практически не выступает в России после того, как на одном из концертов артист посвятил песню "Выхода нет" уехавшим из страны знаменитостям. В настоящее время Александр Васильев, которому недавно исполнилось 55 лет, проживает в Испании.

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Уточнения

Алекса́ндр Гео́ргиевич Васи́льев (род. 15 июля 1969, Ленинград) — российский рок-музыкант, певец, гитарист, поэт, композитор, автор-исполнитель песен, основатель и бессменный лидер группы «Сплин».



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